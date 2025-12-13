Bursa'da satırlı saldırgan gözaltına alındı... Satırı pantolonunda taşıyormuş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otobüste tartışmaya başlayan tartışma kavgaya dönünce, taraflardan biri otobüsü satırla bastı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, polis o şüphelileri gözaltına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle otobüste çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme tokat girerken, aralarından biri pantolonunda taşıdığı satırla otobüsü bastı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, tarafları otobüsün kapısını kapatan otobüs şoförü ayırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA