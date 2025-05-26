Bursa'da Otobüs Kazası: 18 Yaşındaki Motosikletli Hayatını Kaybetti

Bursa'da Otobüs Kazası: 18 Yaşındaki Motosikletli Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dönüş yapan bir otobüsün altına giren motosikletli 18 yaşındaki Ferhat Badur olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dönüş yapan otobüsün altına giren 18 yaşındaki motosikletli hayatını kaybederken, yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı BURULAŞ'a ait yolcu otobüsü, merkez istikametine seyir halindeyken, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden U dönüşü yapmak istedi. U dönüşü esnasında, aynı istikamette ilerleyen Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosiklet otobüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Ferhat Badur olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bölgedeki vatandaşlar daha önce yaşanan bir kazadan dolayı tabelanın olmadığını ve U dönüşünün yasak olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik ekipleri kazanın yaşandığı noktada detaylı inceleme yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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