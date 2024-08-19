Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Karadan 15 araç ve 45 personelin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına havadan ise 2 uçak ve 3 helikopter destek verdi. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA