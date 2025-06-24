Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Karadan ve Havadan Mücadele Ediyor

Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Karadan ve Havadan Mücadele Ediyor
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, 3 helikopter de bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bölgeye 3 helikopter sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Yangına karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanması amacıyla 3 helikopter talep edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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