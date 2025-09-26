Bursa'da Orman Yangını Büyüyor, Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Ekmekçi köyündeki yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini tehdit edebileceği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sularında Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi. - BURSA