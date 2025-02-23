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Bursa'da Motosiklet Yaya Geçidinden Geçerken Otomobille Çarpıştı

Bursa'da Motosiklet Yaya Geçidinden Geçerken Otomobille Çarpıştı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletli bir sürücü, yaya geçidinden geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı kameralarca kaydedildi.

Bursa'da yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete otomobil çarptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Prof. Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.H., idaresindeki motosikletle araçlara yeşil ışık yanarken yaya geçinden geçmek istedi. Hızla yola çıkan motosiklet, bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler yaralanan sürücü için 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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