Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü Recayi Yılmaz, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp 40 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza 06. 40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Karaman mahallesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOZ 603 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Recayi Yılmaz sol şeritten sağ şeride geçerken yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Recayi Yılmaz'ın kaza sonrası 40 metre sürüklendiği belirlendi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.