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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü Kaan Fidan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ömer Faruk Orhan ise ağır yaralandı.

Bursa'da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaan Fidan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Fidan'ın ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde gözyaşlarına boğulan yakınlarını sağlık ve güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Orhan (15) ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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