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İstanbul Havalimanı'nda 20 milyon lira değerinde 22 kilogram uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda 20 milyon lira değerinde 22 kilogram uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
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İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya pasaportlu bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon 300 bin lira olan uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı.

YURT dışından İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu, valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' cinsi uyuşturucu ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 'ESRAR' ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram 'esrar' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDilber Erze:

bu olaylar maalesef günümüzde çok sık yaşanır hale geldi diye düşünüyorum. geçmiş yıllara kıyasla havalimanlarında daha fazla kontrol yapılmasına rağmen bu tür olaylar artmaya devam ediyor. şüphelinin yakalanması ve tutuklanması elbette olumlu bir gelişmedir. ancak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve önleyici tedbirler konusunda daha etkili stratejilere ihtiyaç olduğu ortadadır.

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Haber YorumlarıHande Akyuz:

harika bir operasyon valla çok iyi yakalamışlar! gümrük ekipleri gerçekten fedakarca çalışıyor! yaşlı babaların huzurlu olmak için böyle güvenlik gerekli tabi! bu tür operasyonlar devam etmelidir kesinlikle! bravo ekiplere!

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Haber YorumlarıTülay Soylu:

eski günlerde böyle şeyler olur muydu hiç duymadık ben bunları çok şaşırıyorum açıkçası işte bu yüzden artık her şey kontrolsüz

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