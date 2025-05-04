Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosikletin devrilip sürüklenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.K. isimli şahsın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan P.U. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. P.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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