Bursa'da makilik alanda yangın çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangının çevrede bulunan binalara ve ormana sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangının çevredeki binalara ve ormana sıçramaması için müdahalesi sürüyor. - BURSA