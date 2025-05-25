Bursa'da Lastik Patladı, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Bursa'da Lastik Patladı, Faciadan Kıl Payı Dönüldü
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Bursa'da hareket halindeyken lastiği patlayan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Olay araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Bursa'da hareket halindeyken lastiği patlayan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Saniyelerle facianın kıl payı atlatıldığı diğer istikamete giden otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa'nın yakın çevre yolu olarak bilinen 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde ilerleyen otomobilin bilinmeyen sebepten dolayı lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüjü aşarak Ankara istikameti yönündeki araçların önüne düştü. Saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıyan anlar, yaşanabilecek kazanın da saniyelerle olmadığını gözler önüne serdi. Yaşanan o anlarda ise, kayda alan otomobildekilerin korkuları tepkileriyle ortaya çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, lastiği patlayan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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