Bursa'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve ters durdu. Sürücü Yılmaz Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, ters dönmüş halde görülen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yılmaz Ö.(46) yönetimindeki 16 BHG 714 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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