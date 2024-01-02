Bursa'da küçük kızın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması

Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü küçük kız yerine park halindeki minibüse çarptı.

Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki H.Ç., otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu. Manevra sonrası otomobil park halindeki 16 GA 347 plakalı servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

H.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA