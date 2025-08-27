Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Panosuna ve Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki işyerinin önünde bulunan elektrik panosuna ve motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim B.(18) yönetimindeki 06 VMD 05 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden geçen araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırım üzerindeki işyerinin önünde bulunan elektrik pano ve işyeri ile park halindeki 16 BHS 245 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Emre Y.(26) yaralanırken, araçlar ile elektrik panosu ve işyerinde hasar meydana geldi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA