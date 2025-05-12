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Bursa'da Komşular Arasında Çöp Kavgası: 3 Yaralı

Bursa'da Komşular Arasında Çöp Kavgası: 3 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöp atma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Bursa'da komşular arasında çöp atma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Sopaların ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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