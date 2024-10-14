Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Trafik Kazasına Neden Oldu

Bursa'da 18 yaşındaki gencin sürdüğü araç kırmızı ışık ihlali yapan genç kızı savurdu. Kaza anı kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 18 yaşındaki sürücünün korktuğu için karakola gittiği öğrenildi.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen iki Sarıkaya, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken, 18 yaşındaki Efe Şayık'ın kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaşırken, sürücü ise korktuğu için karakola teslim oldu. Kaza anı kameraya anbean yansırken, Sarıkaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yüzde 25 kusurlu bulunan sürücünün ehliyet sınavını kazandığı fakat belgesini almadığı öğrenilirken, karakolda verdiği ifadede aracı derse yetişmek için aldığı iddia edildi. Kaza raporlarında liseli genç kızın yüzde 75 kusurlu olduğu belirlendi.

"Aile olarak yaşadığımız derin üzüntü duyuyoruz"

Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Efe Şayık'ın ailesi ise bir açıklama yaptı: "09.10.2024 tarihinde saat 22: 50'de Bursa FSM Bulvarı'nda meydana gelen yaralanmalı trafik kazasıyla ilgili olarak, medya ve sosyal medya üzerinden birçok yanlış bilgi ve yorum paylaşılmıştır. Aile olarak yaşadığımız derin üzüntüye rağmen, kazanın yanlış anlaşılmasının önüne geçmek ve olayın doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak için bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur. Kaza, araçlara yeşil ışık, yayalara ise kırmızı ışık yanarken meydana gelmiştir. Kaza anından sonra 42 saniye boyunca araçlara yeşil ışık yanmaya devam etmiştir. Yapılan ölçümlerde, çok düşük bir hata payı ile aracın hızı 51.7 km/sa olarak belirlenmiştir. Sürücü, iki kez kan tahliline gönderilmiş olup, yapılan testlerde hiçbir uyuşturucu madde ya da alkole rastlanmamıştır. Sürücü, ehliyet yazılı sınavını başarıyla geçmiş ve direksiyon sınavı için gerekli tüm sürüş saatlerini tamamlamıştır. Direksiyon sınav tarihi önümüzdeki hafta belirlenmiştir. Sürücünün kaza yerinden kaçması ya da firar etmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır. Kaza sonrası, aracı park ettiği noktada ailesini beklemiş ve onlarla birlikte Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bizzat gitmiştir. Soruşturma dosyasına savcılık tarafından trafik bilirkişisi raporu eklenmiş olup, raporda yaya, kırmızı ışıkta geçmek suretiyle kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu; sürücü ise tali kusurlu olarak belirlenmiştir. Yaya, yolun orta refüjünde yaklaşık 8-9 kişiyle beklerken, yanındaki arkadaşıyla birlikte kırmızı ışık yanmasına rağmen aniden yola çıkmış; arkadaşı araçların geldiğini fark ederek geri çekilirken, yaya koşarak aracın önüne doğru ilerlemiş ve bu kazanın meydana gelmesinin asıl sebebini oluşturmuştur. Olay yerindeki tanıkların beyanlarına göre, yayaya "Kırmızı ışık yanıyor, geçemezsiniz" denmesine rağmen, yaya "Ben geçerim" diyerek ısrarcı bir tutum sergilemiş ve bu durum kazanın kaçınılmaz hale gelmesine yol açmıştır. Bu olay, bizim için de en az aile kadar üzücüdür ve onların yaşadığı acıyı tam anlamıyla tahmin edemeyeceğimizin farkındayız. Ancak, sosyal medyada dile getirilen yanlış bilgiler nedeniyle bu üzüntümüzü ne yazık ki tam olarak yansıtma fırsatı bulamamış durumdayız. Olayın hukuki sürecine ve bilirkişi raporuna saygı duyuyoruz. Yaşanan bu kazada, ailemiz büyük bir sorumluluk duygusu içindedir ve doğru bilgilerin paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz." - BURSA