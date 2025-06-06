Bursa'da Kayıp 13 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Burak Koçak'tan bir gün boyunca haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri arama başlattı.
Bursa'da dün okula gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Orhaneli ilçesi Altındaş Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi 13 yaşındaki Burak Koçak, dün okula gitmek için evden ayrıldı. Uzun süre eve gelmeyen öğrencinin ailesi kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı. Okulun bulunduğu mevkide sırt çantası bulunan Koçak'tan 1 gün geçmesine rağmen haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine başvurdu. Harekete geçen ekipler, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalara başladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa