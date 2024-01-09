Bursa'da kaybolan şahıs Bolu'da bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Güvenlik kamerası ve telefon sinyallerinden yola çıkan ekipler, kayıp şahsı Bolu'da buldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde intihar edeceğini söyleyip evden ayrılan Turgay D.'nin bir süre sonra eve gelmemesi yakınlarını tedirgin etti. Bir süre haber alamayan yakınları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri şahsın Bolu Mengen'de olduğunu tespit etti. Ekiplerce savcılığa götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA