Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Annesi Gözyaşları İçinde Yetkililere Seslendi

Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Annesi Gözyaşları İçinde Yetkililere Seslendi
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Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Annesi Gözyaşları İçinde Yetkililere Seslendi
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran'da kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak için arama çalışmaları devam ediyor. Annesi, oğlunun bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

2 gündür haber alınamayan çocuğun annesi gözyaşları içinde konuştu: "Oğlumu sağ salim ulaştırın"

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın annesi, 2 gündür oğlundan gelecek güzel bir haber bekliyor. Acılı anne yetkililere seslenerek, "Ne olur oğlumu bana sağ salim ulaştırın" dedi.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak'ın, o sabah okul servisine binmediği ve okula hiç gitmediği belirlenmişti. Ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyen çocukları için çevrede arama yaptı. Bu arama sırasında, Altıntaş İlkokulu bahçesindeki bir barakada Burak'a ait okul çantası bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri devreye girdi. Kayboluşun üzerinden geçen 2 günün ardından, mahalledeki güvenlik kameraları incelendi. Kamera kayıtlarında Burak Koçak'ın sabah saatlerinde mahalle sokaklarında yürüdüğü, ardından bir süre gözden kaybolduğu görülüyor. Şu an için görüntülerde şüpheli bir kişiye ya da olaya rastlanmadı, ancak incelemeler sürüyor.

Oğlundan müjdeli bir haber bekleyen anne Hanife Koçak, "Sabah okula gitmek için her gün olduğu gibi evden çıktı fakat bir süre sonra gelmeyeceği tedirgin olduk bu yüzden jandarma ekiplerine bilgi verdik şu anda çalışmalar devam ediyor. Arife günü müdür bizi okula çağırmıştı bugün okula gitmediğini öğrenmiştik iki gündür kendisinden haber alamadık tek isteğim yetkililerden oğlumun bulmaları" dedi.

Arama çalışmaları halen ormanlık ve dağlık alanda yoğun şekilde devam ediyor. AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, UMKE, MAG-AME, ANDA, KUMDAK ve MAGDER ekiplerinden oluşan 124 kişilik arama kurtarma personeli, 4 arama köpeği, 4 dron ve 16 araçla bölgede iz sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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