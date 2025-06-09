Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Burak Koçak'tan 4 Gündür Haber Alınamıyor

Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Burak Koçak'tan 4 Gündür Haber Alınamıyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, okula gitmek üzere evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 4 gündür haber alınamadı. Aile ve arama kurtarma ekipleri, koçak'ın izini bulmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 4 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, havadan, karadan ve su altından her yerde bir iz arıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla devam etti.

Bayramın 3'üncü gününde Koçak'a ait bir ize rastlanmadı. 4'üncü gününde de ekipler, dron, dalgıç ve eğitimli köpeklerle hem havadan hem karadan hem de su altından yaptığı aramalarla Burak'tan bir ize ulaşmaya çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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