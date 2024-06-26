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Bursa'da Kamyonetle Seyir Halinde Olan Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı

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Bursa'da bir kişi, kamyonetle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı ve başından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da kamyonetle seyir halinde olan bir kişi, silahla açılan ateş sonucu kafasından vuruldu. Hastanede ameliyata altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, genci para meselesinden vurduğu iddia edilen şüpheli ise Cinayet Büro dedektifleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 ABD 672 plakalı kamyonetle seyir halinde olan Caner Y.'ye (30) ateş açıldı. Mermilerin hedefi olan Caner Y. başından aldığı isabet ile ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Caner Y.'yi ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Caner Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Olay Yeri İnceleme polisleri ise araçta ve çevrede inceleme yaptı. Geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Evren A.'nın (32) kimliğini kısa sürede tespit etti. Zanlının peşine düşen Cinayet Büro dedektifleri, Evren A.'yı Acemler'de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Evren A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şahıslar arasında para meselesinden husumet bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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