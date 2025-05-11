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Bursa'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinden Kahramanmaraş'a giden kamyonet, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Doğan Uçar, öğle namazının ardından defnedildi.

Bursa'da kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinden Kahramanmaraş'a mobilya taşıyan kamyonet, tıra çarptı; 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar, İnegöl'de defnedildi.

Kaza Cuma gecesi 01.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi.

İnegöl'den Kahramanmaraş'a seyir halinde olan sürücü Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücü ve yanındaki Doğan Uçarağır yaralandı. Kaza yerine 112 jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan yaralıları kurtardı fakat Doğan Uçar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar'ın cenazesi Urgancılar camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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