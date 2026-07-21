Haberler

Kaldırımdan ilerleyen hafif ticari araç yayaların canını tehlikeye attı

Kaldırımdan ilerleyen hafif ticari araç yayaların canını tehlikeye attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de hafif ticari araç kaldırımda ilerleyerek yayaların can güvenliğini hiçe saydı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da hafif ticari aracın kaldırım üzerinden ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yayaların can güvenliğini hiçe sayan sürücünün o anları tepki çekti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, trafikte ilerlediği sırada kaldırıma çıkarak yoluna burada devam etti. O sırada kaldırımda bulunan yayalar büyük panik yaşarken, araç çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Yaşananlar, başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!