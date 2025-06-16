Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Karacabey-Bayramdere yolu üzerinde saat: 15.20 sıralarında 16 HCY 12 plakalı kamyon sürücüsü A. K.(47) seyir halindeyken karşı yönden gelen16 BKP 968 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 16 BKP 968 plakalı araç sürücüsü Batuhan Kaya (27) araç içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Batuhan Kaya'yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 16 BKP 968 plakalı araç sürücüsü Batuhan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 16 HCY 12 plakalı kamyon sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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