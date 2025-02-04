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Bursa'da İşçi Servisi Tırla Çarpıştı: 15 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisi Tırla Çarpıştı: 15 Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan bir servis otobüsü, hızını ayarlayamayan bir tırın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, tırın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. 15 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 TK 262 plakalı tır, Gemlik Serbest Bölgeye girişinde hızını ayarlayamayınca 16 S 7137 plakalı Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı. İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı.

Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Yol, kaza sebebiyle tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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