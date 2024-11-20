Üye Girişi
Haberler

Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 15 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasında meydana gelen kimyasal tepkime sonucu 15 işçi zehirli gazdan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, fabrikanın acil servisi kapatıldı. Fabrika, işçileri tahliye etti ve tatil kararı aldı.

İplik fabrikası'nda kimyasal sızıntı paniği

İlk belirlemelere göre 15 kişi hasteneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasında boyahane bölümünde yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle yaklaşık 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkilenen kişiler nedeniyle Orhangazi Devlet Hastanesi acil servis kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime yaşandı. Kimyasal tepkime sebebiyle yoğun bir kimyasal duman fabrika etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan tepkimeden dolayı ilk belirlemelere göre 15 işçi zehirli gazdan etkilendi. Fabrika yönetimi çalışan bin 150 işçiyi fabrika dışına tahliye etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, tepkimeden etkilenen 10 işçi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gaz zehirlenmesinden dolayı gelen hastalar sebebiyle acil servis kapatıldı. 10 işçi burada KBRN servisinde kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen bazı hastalar ise Gemlik Devlet Hastanesine yönlendirildi. Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 15 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.