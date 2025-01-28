Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla iki çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

EVİ YAKTI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI REHİN ALDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.

15 SAATİ AŞKIN SÜREDİR İKNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi. Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.'yi ikna çalışması sürüyor.