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Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Polis ve jandarma ekipleri, babayı 15 saatten fazla süredir ikna etmeye çalışıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla iki çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

EVİ YAKTI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

EKİPLERİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI REHİN ALDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.

15 SAATİ AŞKIN SÜREDİR İKNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi. Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.'yi ikna çalışması sürüyor.

Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Sekerci:

Neden bu hale geldik toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar

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Haber YorumlarıKanarya:

6284 veya süresiz nafaka gibi kanunların uzantılarının kurbanı olmuş olabilir

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