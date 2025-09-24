Haberler

Bursa'da Husumetli İki Kişi Arasında Kanlı Kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle başından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.

Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

