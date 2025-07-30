Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
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Bursa'da Tophane sırtlarında havai fişek patlatarak yangın çıkartan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden birisi tutuklandı, 3 suça sürüklenen çocuk hakkında ise 50'şer ağaç dikme cezası verildi. Bir suça sürüklenen çocuk hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaran 1 şüpheli tutuklandı, 3 kişiye 50'şer adet ağaç dikme cezası verildi. 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

HAVAİ FİŞEK ATARAK YANGIN ÇIKARDILAR

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

1'İ TUTUKLANDI, 3 KİŞİYE AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı havai fişek olayıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da Havai Fişek Yangın Çıkardı' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheli S.D., ve Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.B. M.A. ve İ.E.C.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Şüpheli S.D. ve Suça Sürüklenen Çocuk M.B.'nin tutuklama talebi ile, Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.'nin ise "Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Şüpheli S.D.'nin tutuklanmasına, Suça Sürüklenen Çocuk M.B.'nin "Konutu Terk Etmemek" şeklinde adli kontrol tedbirine, Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.'nin ise "Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği yer ve zamanda ayrı 50'şer adet ağaç dikme şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim Kara:

Bursa halkına verin onların hepsini o ağaçları uygun bir yere dikerler

Yorum Beğen57
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Haber Yorumlarıcemal angi:

Suça sürüklenen çocuk değil.

Yorum Beğen13
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