Bursa'da Hakkı Saral'ın liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen "MAHZEN-32" operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral'ın (Cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı. - BURSA