Bursa'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da yolun karşısına geçmekte olan 2 kişiye hafif ticari araç çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.İ. idaresindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarptı. Kaza sonucu yayaların biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA