Bursa'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Karsak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Gemlik yönüne seyreden Süleyman A. (49) idaresindeki 34 HMU 081 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Sevgi A. (44) ve oğlu Muhammet Ali A. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA