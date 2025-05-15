Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak göçmen taşıyan bir araca düzenlediği operasyonda, 4 kaçak göçmeni ve 1 organizatörü yakaladı. Sürücünün geçmişte göçmen kaçakçılığı suçundan işlem gördüğü belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Elde edilen istihbarlar sonucu 34 plakalı bir araç ile İstanbul'dan Bursa'ya yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşındığı tespit edilen araç, sabah saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri'nde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, sürücü N.E. isimli yabancı uyruklu şahısla birlikte toplam 4 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Bu kişilerden 3'ünün kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış hakkının bulunmadığı anlaşıldı. Sürücü N.E.'nin ise geçici koruma kimliğinin iptal edildiği, kimliğinin kapalı olduğu, geçmişte Yalova ile Muğla illerinde göçmen kaçakçılığı suçundan işlem gördüğü belirlendi.

Yabancı uyruklu şahıslar, İstanbul'dan Bursa'ya 15 bin TL karşılığında taşınmak üzere sürücüyle anlaştıklarını ifade etti. Kimliksiz göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen taşımada kullanılan araca el konuldu. Yabancı uyruklu sürücü N.E. hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk işlemleri başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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