Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Seyahati Amatör Kamerada

Bursa'da 3 genç, canlarını hiçe sayarak açık kasa kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 3 genç, canlarını hiçe sayarak açık kasa kamyonetin arkasına tutundu. Bu şekilde seyahat eden gençlerin tehlikeli yolcuğu, amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi. - BURSA