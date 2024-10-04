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Bursa'da Genç Kavgası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'da bıçaklı bir kavga sonucu 16 yaşındaki H.B. hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan 15 yaşındaki Y.Ç.'nin, kavgada H.B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı ve hastanede hayatını kaybetmesine sebep olduğu belirtildi.

Bursa'da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da 2 genç arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. ile H.B. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu. Otopsi işlemlerinin ardından H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da Genç Kavgası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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