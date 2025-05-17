Bursa'da Genç Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı, 4 Şahıs Yakalandı

Bursa'da Genç Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı, 4 Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir kadını zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, genç kadının cesaretle kaçmaya çalıştığını gösterdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını yerde sürükleyip zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Genç kadının güpegündüz kaçmaya çalışması ve yakalanıp sürüklenmesi ile şahısların yakalanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Genç kadının zorla araca bindirilmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K.(40) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Kaçırılmak istendiği iddia edilen K.A. (24) isimli kadın polise verdiği ifadesinde kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Genç kadının şahısları görüp kaçması, yere düşüp şahıslarca yakalanması ve sürüklenerek götürülmesi ile zanlıların gözaltına alınması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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