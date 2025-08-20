Bursa'da Genç Bir Adam Çekyatın Altında Ölü Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine gitti. Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi. Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde bulan baba, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

