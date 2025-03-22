Bursa'da Gece Yarısı Yangın Paniği: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa'da gece yarısı yangın paniği

BURSA - Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark eden dairedeki kadın, 2 çocuğunu da yanına alarak kendisini sokağa attı. Yükselen alevler nedeniyle apartmanda 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saat 24.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Mescit Sokak üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre dairenin mutfak bölümünde başladığı belirlenen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde yaşayan kadın ve 2 çocuğu yangını fark ederek son anda kendisini dışarı attı. Yangına çevredeki bir işyerinden gelen vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti.

5 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.