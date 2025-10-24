Haberler

Bursa'da Feci Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bursa'da Orhaneli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Olayda jandarma inceleme başlattı.

Bursa'da Orhaneli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa-Orhaneli İl Yolu Erenler Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen B.İ. yönetimindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.İ. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü B.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü M.O. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
