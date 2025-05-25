Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet park halindeki çekiciye ve römarka çarptı. Kazada sürücü Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mehmet İraz idaresindekikamyonet, yolun kenarındaki park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve yarı romorka arkadan çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpmanın şiddetiyle Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani olay yerinde hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenini araçlardan çıkararak Karacabey Devlet Hastanesi morguna nakletti. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KESKİN - 3.Sayfa
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