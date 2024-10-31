Üye Girişi
Haberler

Kiracısı evden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce "kiracısı evden çıksın" diye kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti.

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince 'Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama 'Çıkmayız' dediler. Bende o sırada İstanbul'a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, 'Kiracın çıkmıyor' dediler. Arkadaşlarım 'Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız' dediler. İstanbul'dan geldim kiracılar bana 'Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız' dedi. Ağustos'tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. 'Çok rutubet var sakın tutmayın' diyorlarmış" şeklinde konuşmuştu.

"BACAYI DELEREK AŞAĞIYA MÜZİK VERİYORUM"

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, "Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. 'Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum" demişti.

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk"

MAHKEMEDEN EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve süküneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi. Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor.

Kiracısı evden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel kiracı Hukuk bursa Müzik İznik

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

Kayyum kararı öncesi Valilik'ten dikkat çeken hamle

 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?

Tutuklanan CHP'li başkan hakkında sessizliğini bozdu
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500

Yorumlar (9)

MÜCAHİD:

Bu yaşlı kadına horon dinletti diye 6ay hapis ver, kadın doktoru rehin alan 12 yerinden bıçaklayan hastayı serbest bırak, bu nasıl adalet?

61
15
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

20 milyon arap bedevisi geldi ulkemiz dibi gordu..

27
11
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Keşke bana denk gelsen..

6
10
yanıtYanıtla
pusatalfa:

Vay şeytan vay.

8
3
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Reşit ve akli melekeleri yerinde olan her bireyin kendi evi olmalı (barınma hakkı).Devletler bunu yapabilir.Taksitli cüzi bir ödeme kolaylığı ile veya zorunlu maaş kesintisi ile 40,50 mt karelik evler inşa edilirse kiracılık denen rezillik son bulur.

7
3
yanıtYanıtla
Halit:

mecbursun kendine ev bulacaksın omu sana bulacak

3
5
yanıtYanıtla
murat özkan:

Teyze yanında olsaydım horon oynardık ahhh teyze ölüm var ölüm senin gibi çok tanıdım ölmeye yakın helallik için gelen kahbelik yapma teyze zuuuuuu

0
0
yanıtYanıtla
Umit ece null:

adam terbiyesini bozmadan çık diyor

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.