Bursa'da Emeklilerin Yürüyüşü ve Gran Fondo Yarışları Nedeniyle Yollar Kapanacak

Bursa'da haftasonu organize edilen Emeklilerin yürüyüşü ve Gran Fondo yarışları sebebiyle bazı yolların kapanacağı bul yollara alternatif güzergahların nereneler olacağı bildirildi.

Bursa Emniyeti hafta sonu yapılacak iki ayı organizasyon için bazı yol ve caddelerde trafikte düzenlemeye gitti.

Emniyetten yapılan yazılı bilgilendirmede Cumartesi günü Tüm Emekliler Sendikası Tarafından 12: 00 - 17: 00 saatleri arasında Bursa Osmangazi İlçesi Millet Bahçesi Önünde toplanarak Stadyum Caddesini takiben, İpekiş - Darmstad Caddesi - İlkbahar Caddesi - Osmangazi İlçesi Kent Meydanına kadar miting yürüyüş etkinliği yapılacağından Bursa Osmangazi İlçesi Millet Bahçesi Stadyum Kavşağından Merinos Kavşağı arası iniş, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmstad Caddesi, İpekiş Kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri saat 11: 00' den itibaren T1 (İpekböceği) hattı ve araç trafiğine kapatılacak olup, etkinlik süresince T1 (İpekböceği hattı) çalışmayacağı belirtildi.

Alternatif Güzergahlar

Sürücülerin etkinlik süresince, İstanbul Yolu, İzmir Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya Yolu, Ankara Yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmalarının, Vatandaşların mağdur olmamaları için, özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı dile getirildi.

Pazar günü Gran Fondo Bisiklet Turu etkinliği ile ilgili olarak ise Bursa Nilüfer İlçesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplanıp startı verilecek yarışın Mavi Caddesini takiben Ali Osman Sönmez Bulvarı Korupark Kavşağı yan yoldan Mudanya istikametine Sanayi Caddesini takiben Bademli Köprülü Kavşağından Bademli Mahallesi Jandarma Sorumluluk Bölgesinden Trilye, Mudanya İlçesi akabinde Göynüklü ve Nilüferköy Mahallesinden Bademli Köprülü Kavşağından Sanayi Caddesini takiben Korupark, Ali Osman Sönmez Bulvarından Mavi Caddesi BTSO önünde sonlanacağı buna bağlı olarak Mavi Caddesini takiben Ali Osman Sönmez Bulvarı Korupark Kavşağı yan yoldan Mudanya İstikametine Sanayi Caddesini takiben Bademli köprülü kavşağına kadar gidiş istikameti 08.30 - 10.00 saatleri arasında tam kapama yapılarak trafik alternatif güzergahlardan sağlanacağı aktarıldı. Ayrıca Mudanya İlçesi Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, Kumyaka Caddesi, Göynüklü, Altıntaş Yolu - Trilye yolu güzergahlarında gidiş ve dönüş istikametleri zaman zaman araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

"Etkinlik dönüş güzergahında ise saat 10: 30 itibarıyla Bademli Köprülü Kavşağından - Sanayi Caddesini takiben, Korupark Kavşağı yan yola kadar trafik sağ şeritten etkinlik sonlanıncaya kadar kontrollü olarak sağlanacaktır.

Korupark Kavşağı yan yol Ali Osman Sönmez Bulvarını takiben, Mavi Caddesi BTSO önüne kadar olan alan trafiğe kapatılacak olup, sürücüler alternatif yollara yönlendirilecektir" denildi.

Alternatif Güzergahlar

Sürücülerin etkinlik süresince, İstanbul, İzmir, Ankara Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, istikametlerini kullanmaları Vatandaşların mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı belirtildi.

Bu güzergahları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyması gerektiği, yürüyüş etkinliği çerçevesinde kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılması durumlarında vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir" denildi. - BURSA