Bursa'da Elektrikli Mopedin Üzerinde Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin 3 tekerlekli elektrikli moped üzerinde cansız bedeni bulundu. Savcılık şüpheli bulunan ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Orhangazi Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında duran 16 BRU 254 plakalı elektrikli mopedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 tekerlekli elektrikli mopedin direksiyonunda Yusuf Sönmez (51) isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, sara hastalığı olduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası Yusuf Sönmez'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA