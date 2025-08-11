Bursa'da Elektrikli Mopedin Üzerinde Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Elektrikli Mopedin Üzerinde Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi ilçesinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli mopedin direksiyonunda 51 yaşındaki Yusuf Sönmez'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin 3 tekerlekli elektrikli moped üzerinde cansız bedeni bulundu. Savcılık şüpheli bulunan ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Orhangazi Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında duran 16 BRU 254 plakalı elektrikli mopedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 tekerlekli elektrikli mopedin direksiyonunda Yusuf Sönmez (51) isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, sara hastalığı olduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası Yusuf Sönmez'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.