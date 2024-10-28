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Bursa'da Elektrikli Mercedes Cip Alevlere Teslim Oldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki elektrikli Mercedes cip alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mercedes marka elektrikli cip park halinde alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi Mercedes marka lüks cipini park etti. Elektrikli araç bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veyselkarani Mahallesi Lale Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan bir kişi Mercedes marka elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etti. Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönerken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Lüks aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yangının kesin çıkış sebebi itfaiyenin raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Bursa'da Elektrikli Mercedes Cip Alevlere Teslim Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa

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