Bursa'da eğitim uçağı düştü!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak, kaza kırıma uğradı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanında meydana geldi. Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı.

PİLOT YARALANDI

Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."