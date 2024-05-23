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Bursa'da dolu yağışı etkili oldu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde yağan dolu üreticileri korkuttu. Öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı Yenişehir ilçesi Köprühisar mevkiinde etkisini gösterdi. Dolu yağısı sonrası konuşan üreticiler, 'Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi' diye konuştu.

Bursa'da dolu yağışı etkili oldu

Dolu yağışı üreticileri korkuttu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde yağan dolu üreticileri korkuttu.

Öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı Yenişehir ilçesi Köprühisar mevkiinde etkisini gösterdi. Dolu yağısı sonrası konuşan üreticiler, "Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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