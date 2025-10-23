Haberler

Bursa'da Dolu Topları Sesleri Halkı Tedirgin Ediyor

Bursa'da Dolu Topları Sesleri Halkı Tedirgin Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde gece saatlerinde duyulan patlama seslerinin dolu toplarından kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler tarafından ekinleri korumak amacıyla kullanılan bu sistem, yüksek sesleriyle bölge halkında endişeye yol açtı. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin çevresel etkileri üzerinde duruyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde gece saatlerinde duyulan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin ediyor. Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından gelen art arda patlamalar, bölge halkına uyku uyutmuyor. Her gece bir başka patlama sesinin duyulduğu görüntüler sosyal medyada viral olurken patlama seslerinin sebebi ile ilgilide bir çok yorum yapılıyor.

Daha önceki yıllarda, özellikle 2021 yılında Bursa'nın batısında (Nilüfer ilçesi civarında) duyulan benzer patlama seslerinin F-16 savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonucu oluştuğu tespit edilmişti. Bu tür olaylarda, jetlerin oluşturduğu sonik patlama camların titremesine ve geniş bir alanda duyulmasına neden olmuştu. Ancak Gürsu ve Kestel'de yaşanan son olayda patlama sesleri gece saatlerinde duyuldu, bu da askeri tatbikat ihtimalini azalttı.

Seslerin kaynağı dolu topları olarak açıklandı, bu sistem çiftçiler tarafından dolu yağışını engellemek için kullanılıyor. Dolu topları, ses dalgalarıyla bulutlara müdahale ederek dolu oluşumunu engellemeyi amaçlıyor.

Dolu topları nedir

Gürsu ve Kestel gibi tarımın yoğun yapıldığı bölgelerde kullanılan dolu topları, ekinleri dolu yağışından korumak amacıyla geliştirilen bir sistem. Bu cihazlar, bulutlara yüksek ses dalgaları göndererek dolu oluşumunu engellemeye çalışıyor. Amaç, mahsullerin zarar görmesini önlemek.

Her ne kadar çiftçiler için önemli bir koruma yöntemi olsa da dolu toplarının çıkardığı yüksek sesler, özellikle gece saatlerinde halk arasında paniğe neden oluyor. Gürültü kirliliği ve uykusuzluk şikayetleri artarken, kuraklık endişesinin yaşandığı bir dönemde bu tür müdahalelerin doğaya etkisi de tartışma konusu oldu.

Bölge halkı, dolu toplarının kullanımına dair daha net bilgilendirme ve düzenleme talep ederken, uzmanlar bu sistemin etkinliği ve çevresel etkileri konusunda farklı görüşler bildiriyor. Tarım ile yaşam alanlarının kesiştiği bölgelerde bu tür teknolojilerin daha dikkatli ve denetimli kullanılması gerektiği vurgulanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.