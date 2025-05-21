Bursa'da Çöp Kavgasında Pala Kullanıldı: 3 Yaralı

Bursa'da Çöp Kavgasında Pala Kullanıldı: 3 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki komşu arasında çöp atma tartışması sonucunda meydana gelen kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında pala kullanıldığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da geçtiğimiz hafta komşular arasında çöp atma sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavganın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, arbedede pala kullanıldığı da görüldü.

Olay, 12 Mayıs 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu, sokakta karşı karşıya geldi. E.P., kendi kapısının önüne çöp bıraktığı gerekçesiyle F.E.'yi uyardı. Konuşma esnasında sesler yükselince, babası E.P.'nin darbedildiğini sanan İ.P., F.E.'ye uçan tekme attı. Tekmenin etkisiyle yere yığılan F.E., daha önce duvarda dayalı yatağın üzerine koyduğu palayla baba ve oğluna saldırdı.

Elinde pala olduğunu gören baba ve oğul kapıyı tutmak istese de F.E.'nin salladığı pala babanın koluna geldi. Baba ve oğlu evlerine kaçarken, F.E. peşlerini bırakmadı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan F.E. ve palayla yaraladığı baba-oğul ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yaşananları anlatan F.P. şu ifadeleri kullandı:

"Olay esnasında F.E., babam ve ağabeyimi elindeki pala ile yaraladı. Güvenlik kameralarına yansımayan, F.E. evimize kadar girdi, ağabeyimin kolundaki bazı damarları koptu. Aile olarak korku içerisindeyiz. Babamın da kolundaki sinirleri kopmuş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu düşünüyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız psikolojik olarak etkilendi." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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