Bursa'da Cinnet Geçiren Baba Eşi ve Çocuklarını Öldürdü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren bir baba eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da cinnet getiren baba eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra canına kıydı. Olay beldede şok etkisi yaşatırken, jandarma ve savcılık soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No: 2 'de meydana geldi. Karısı Zeynep Özdemir(28) ile aralarında bir süredir tartışma olan Samet Özdemir (34) dün gece cinnet geçirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA